Cartoline da Viareggio, Cleonise: quell'euro-gol che è valso la finale

Il nome non inganni. Delinho Cleonise è uno dei gioielli della Primavera del Genoa, uno dei tanti colpi messi a segno dalla squadra mercato del patron Enrico Preziosi. Olandese classe 2001 è arrivato all’ombra della Lanterna la scorsa estate dopo aver effettuato la trafila delle giovanili con l’Ajax, squadra che da sempre sforna talenti. Esterno d’attacco, è stato a più riprese chiamato anche da mister Prandelli per le partitelle di allenamento del giovedì con la prima squadra per fargli saggiare il terreno del “Signorini” con i più grandi. E’ proprio grazie ad una sua perla al volo in semifinale contro il Parma che i Grifoncini di Claudio Sabatini hanno raggiunto l’ultimo atto della Viareggio Cup. Sicuramente sentiremo parlare di lui.

Nome: Delinho Cleonise

Data di nascita: 8 dicembre 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: esterno d’attacco

Squadra: Genoa

Assomiglia a: Justin Kluivert

CAMMINO NELLA VIAREGGIO CUP

Genoa finalista del torneo.

6 presenze, 1 gol.