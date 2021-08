ufficiale Twente, preso Denilho Cleonise. Ha esordito in A con il Genoa

Ritorno in Olanda dopo tre anni per Denilho Cleonise (19). L'attaccante olandese ha firmato un contratto biennale (ed opzione sino al 2025) con il Twente, e si sta allenando ormai da diverso tempo con la sua nuova squadra, tanto da aver disputato l'amichevole contro la Lazio dello scorso 7 agosto.

Arrivato dall'Ajax con grandi aspettative, Cleonise è stato impiegato per lo più con la Primavera del Genoa, ma ha avuto modo di mettere insieme quattro gettoni di presenza in serie A, esordio fissato al 9/11/2019 contro il Napoli. Il mese successivo è arrivato anche il debutto in Coppa Italia nella gara con l'Ascoli.