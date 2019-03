Cartoline da Viareggio, Damascan: il ragazzo incanta, Mazzarri lo culla

Un gol ogni cinquanta minuti. E’ lo score di Vitalie Damascan nella Viareggio Cup. Il Torino, società da sempre molto attiva nell’ambito del settore giovanile e i risultati la stanno premiando, ha però abbandonato troppo presto il torneo essendo eliminata agli ottavi di finale per mano della Fiorentina. Attaccante moldavo ma con passaporto rumeno, è molto forte fisicamente anche se dotato comunque di un buono scatto palla al piede. Da inizio anno fa parte del gruppo di Walter Mazzarri andando in panchina ben 17 volte quest’anno. La sua assenza si è sentita in campo nel match contro i viola.

Nome: Vitalie Damascan

Data di nascita: 24 gennaio 1999

Nazionalità: moldava

Ruolo: attaccante

Squadra: Torino

Assomiglia a: Andrea Belotti

CAMMINO NELLA VIAREGGIO CUP

Torino eliminato agli ottavi di finale

3 presenze, 4 gol.