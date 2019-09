Champions al via - Ecco Lampard, l'Ajax ci riprova: la scheda del girone H

© foto di Imago/Image Sport

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Ajax - Clicca qui per la scheda degli olandesi

L'allenatore - Erik ten Hag

La stella - Dusan Tadic

La possibile rivelazione - Jurgen Ekkelenkamp

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, Alvarez, Blind, Tagliafico; Marin, De Wit; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Chelsea - Clicca qui per la scheda degli inglesi

L'allenatore - Franck Lampard

La stella - N'Golo Kanté

La possibile rivelazione - Tammy Abraham

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Barkley; Pulisic, Abraham, Mount.

Valencia - Clicca qui per la scheda degli spagnoli

L'allenatore - Albert Celades

La stella - Rodrigo

La possibile rivelazione - Ferran Torres

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby, Garay, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro, Rodrigo.