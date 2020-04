Chi in Champions se i campionati si fermano? Ecco la situazione in Russian Premier League

vedi letture

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

RUSSIAN PREMIER LEAGUE

La classifica attuale - In Russia si sono fin qui disputate 22 giornate e tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite. Questa la situazione in classifica prima dello stop.

Zenit 50; Lokomotiv Mosca 41; Krasnodar 41; Rostov 38; CSKA Mosca 36; Dinamo Mosca 30; Arsenal Tula 28; Spartak Mosca 28; Ufa 27, Ural 25, Tambov 25, Sochi 24; Orenburg 23; Kazan 23; Samara 22, Akhmat Grozny 20.

In Champions League: Zenit e Lokomotiv ai gironi, Krsnodar ai preliminari - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. La Russia, al momento, qualifica la prima (Zenit San Pietroburgo) e la seconda (Lokomotiv Mosca) direttamente alla fase a gironi, mentre la terza in graduatoria (Krasnodar) accede al terzo turno preliminare. Lokomotiv e Krasnodar hanno gli stessi punti, ma la squadra moscovita è avanti in virtù di una migliore differenza reti.

Spiraglio per la Dinamo Mosca in Europa League - In una situazione di normalità, la Russia qualifica la quarta classificata (Rostov) e la quinta classificata (CSKA Mosca) in Europa League insieme alla vincitrice della Coppa di Russia. Ma dato che la Coppa non è stata conclusa, ecco che in caso di stop definitivo il prossimo anno, a partire dal secondo turno preliminare, in Europa League potrebbe esserci la Dinamo Mosca.

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Premier League

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Liga

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Serie A

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Ligue 1

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Primeira Liga