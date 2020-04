Chi in Champions se i campionati si fermano? La Primeira Liga: ecco Porto e Benfica

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

LA PRIMEIRA LIGA

La classifica attuale - In Portogallo si sono fin qui disputate 24 giornate e tutte le squadre hanno lo stesso numero di gare. Questa la classifica prima dello stop.

Porto 60 punti; Benfica 59; Sporting Braga 46, Sporting Lisbona 42; Rio Ave 42; Vitoria Guimaraes 37; Famalicao 37; Moreirense 30; Gil Vicente 30; Santa Clara 30; Boavista 29; Vitoria Setubal 28; Belenenses 26; Tondela 25; Maritimo 24; Ferreira 22; Portimonense 16; Aves 13.

In Champions League il Porto, Benfica ai preliminari - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Allo stato attuale, il Porto sarebbe quindi qualificato alla fase a gironi di Champions League, mentre il Benfica inizierebbe la competizione dal terzo turno preliminare.

In Europa League spazio anche alla quinta classificata - Normalmente, il Portogallo qualifica in Europa League la terza classifica (Sporting Braga), la quarta classificata (Sporting Lisbona) e la vincitrice della Coppa di Portogallo. Questa competizione è attualmente ferma alla finale Benfica-Porto ma, essendo queste due squadre già qualificate in coppa, per il terzo posto si scorre la classifica e si premia la quinta in graduatoria, ovvero il Rio Ave.

