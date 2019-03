Interessante dato del CIES, l'istituto di statistica, che spiega come la Fiorentina sia la squadra leader per incremento del valore della rosa da un anno all'altro. I viola hanno speso 108 milioni di euro per assemblare la rosa, ora sono valutati 307, con un moltiplicatore di 2,87. Le altre capoliste sono Olympique Lione, Real Sociedad, Lille e Betis Siviglia.

