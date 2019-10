Da una sosta all'altra, tour de force Atalanta: City ago della bilancia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Due scontri diretti in A - Sabato pomeriggio l'Atalanta di Gianpiero Gasperini è attesa dalla complicata trasferta romana contro la Lazio. Uno scontro diretto per l'Europa vero e proprio fra due squadre che negli ultimi anni hanno mostrato continuità e stili di gioco ben precisi. Dopo la trasferta europea di Manchester la Dea ospiterà l'Udinese, poi sarà il turno della trasferta del San Paolo. Chiudono il filotto Cagliari in casa e Sampdoria in trasferta.

Contro il City serve l'impresa - Il pessimo avvio dell'Atalanta in Champions League, fatto di due sconfitte in altrettante partite, ha decisamente complicato i progetti europei dei bergamaschi. Che ora sono attesi dal doppio confronto contro il Manchester City di Pep Guardiola. Gli stimoli saranno ovviamente massimi, ma pure a livello di difficoltà non si scherza... Una doppia sfida, prima in trasferta e poi in casa, che dirà molto sul prossimo futuro europeo della squadra del Gasp.