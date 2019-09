Da una sosta all'altra, tour de force Lazio: ripresa a Ferrara, Europa soft

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio di mister Simone Inzaghi si ritroverà al Centro Sportivo di Formello nella giornata di domani per iniziare a preparare la sfida di campionato contro la SPAL. Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico i biancocelesti torneranno a lavorare in vista di un tour de force che li vedrà impegnati 7 volte in 22 giorni, cominciando dalla gara di domenica contro la SPAL.

Continuità in campionato - Una vittoria convincente, quella alla prima contro la Samp, e un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca, quello nel derby contro la Roma. In generale però due partite ben giocate dalla squadra di Inzaghi che già domenica contro la SPAL, a Ferrara, cercherà di tornare alla vittoria. Nelle 4 sfide successive l'impegno più complesso sembra quello in casa dell'Inter alla 5^ giornata, nel mezzo le gare con Parma, Genoa e Bologna (in trasferta).

Importante partire forte in Europa - Dopo diverse stagioni con alti e bassi a livello europeo, quest'anno la Lazio è chiamata al salto di qualità dal punto di vista del rendimento in campo continentale. Il girone di Europa League appare insidioso ma non particolarmente complicato, ma sarà fondamentale partire bene fin dalla prima trasferta rumena col Cluj per non rischiare nelle prossime settimane. Poi, nella settimana precedente la nuova sosta, ecco la seconda giornata in casa contro il Rennes.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO FINO AL 6 OTTOBRE

15/09 SPAL-Lazio (Serie A)

19/09 Cluj-Lazio (Europa League)

22/09 Lazio-Parma (Serie A)

25/09 Inter-Lazio (Serie A)

29/09 Lazio-Genoa (Serie A)

03/10 Lazio-Rennes (Europa League)

06/10 Bologna-Lazio (Serie A)