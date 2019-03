I dolori del giovane Chiesa. E rischiano di essere quelli della Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le nazionali cade abbastanza a pennello per alcune società, alle prese con recenti periodi magari non esaltanti. Questo è per esempio il caso della Fiorentina, caduta in disgrazia nella corsa per il settimo posto in campionato dopo le ultime partite, e adesso alla ricerca di un miracolo per un posto europeo in campionato. Un altro mezzo miracolo sarà poi richiesto ai ragazzi di Pioli tra un mese, e gran parte delle speranze viola gravitano attorno a Federico Chiesa, sul quale però - dal ritiro azzurro di Coverciano - si stanno addensando notizie negative a causa di un risentimento al retto dell'addome che l'ha costretto ad abbandonare il raduno azzurro, e sul quale si addensano nubi di una pubalgia. Le condizioni attuali non sembrano così gravi, ma quest'oggi il figlio d'arte si sottoporrà ad una serie di esami che chiariranno la sua situazione clinica. Fondamentale fare chiarezza, anche e soprattutto per programmare un cammino verso l'appuntamento clou della stagione gigliata, la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 3-3 di Firenze, e per la Viola servirà vincere a Bergamo. Una mezza impresa, che rischierebbe di divenire quasi impensabile se dovesse pure venir meno il talento più fulgido, nonché uomo mercato più chiacchierato nel mirino soprattutto di Juve e Inter.