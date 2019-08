Due settimane alla fine del mercato: Suso e attaccante, le spine Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Seconda punta nel mirino - Pochi gol nella fase iniziale della preparazione hanno lanciato l'allarme o quanto meno fatto capire che al Milan serve un altro attaccante: secondo la dirigenza il nome sarebbe quello di Angel Correa, ma persiste una distanza da 10-15 milioni tra il club rossonero e l'Atletico Madrid, che non vuole certo svendere il suo fantasista argentino.

Blindatura in corso - Suso resterà al Milan, come richiesto in particolare dal suo allenatore. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2022 che vorrebbe veder prolungato con un incremento dello stipendio. La trattativa è ripartita con l'ultimo incontro a Casa Milan di Alessandro Lucci, procuratore dello spagnolo. La dirigenza rossonera propone un rinnovo fino al 2024 con ingaggio a 3.5 milioni netti a stagione, con la richiesta di rimuovere la clausola presente nel contratto del calciatore.

Le uscite - Diego Laxalt, laterale sinistro in uscita dal Milan, continua a declinare offerte: previsto un nuovo summit a Milano con l'entourage del ragazzo: si proverà a convincere il Milan a prendere in considerazione anche offerte diverse dal titolo definitivo. In uscita anche Strinic e André Silva, ma in questo momento non ci sono offerte concrete né per il croato né per il lusitano, poco convincenti in questo precampionato a tinte rossonere. Anche per Conti il discorso è complicato: vuole rimanere e giocarsela con Calabria.