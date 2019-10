È ciò che serviva? De Ligt, il futuro della Juve catapultato nel presente

La concorrenza era feroce. Ma la Juventus, col ds Fabio Paratici, non ha badato a spese per accaparrarsi uno dei prospetti più importanti dell'intero panorama calcistico mondiale. 20 anni compiuti da poco, su Matthijs De Ligt si erano mosse con forza sia PSG che Barcellona, ma alla fine la volontà bianconera (e la presenza di CR7) ha fatto la differenza. E con due 'professori della difesa' accanto, citando Mourinho, l'ex capitano dell'Ajax non potrà far altro che migliorare le sue già straordinarie qualità.

Come è arrivato - 75 milioni di euro più ulteriori 10 di oneri accessori. Un totale che di fatto arriva a 85 milioni, una spesa quasi impensabile per la Juventus. Che però quest'estate, dopo quasi due anni di scouting e corteggiamenti, ha deciso di investire pesantemente sul reparto che aveva maggiormente bisogno di nuovi innesti. Soprattutto perché De Ligt era nome buono per il presente e per il futuro, nell'ottica della sostituzione (col tempo) di Chiellini e Bonucci. E chi meglio di De Ligt, Golden Boy 2018 e rivelazione della scorsa edizione della Champions League?

Come è andato - Inizialmente non benissimo. Ma il motivo è piuttosto chiaro e se ce ne fosse stato bisogno lo ha spiegato nelle scorse ore il diretto interessato. La Juventus, soprattutto Maurizio Sarri, aveva tutta l'intenzione di inserire in squadra il giovane olandese gradualmente, ma l'infortunio di di Chiellini ha accelerato istantaneamente il processo. Contro il Napoli si son visti tanti errori e diverse disattenzioni, ma come detto il rendimento è stato un crescendo e con i miglioramenti della lingua arriverà anche una maggiore sicurezza sul campo.

Costo: 75 milioni

Presenze: 7

Minuti: 630

Gol: /

Assist: /

Età: 20

Media voto TMW: 5,7