È ciò che serviva? Di Lorenzo al Napoli, quanti terzini a destra

Oramai titolare fisso. Poteva soffrire di più il gap tra Empoli e Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Invece l'esterno di Castelnuovo di Garfagnana è diventato subito uno dei cardini della difesa partenopea, dimostrando di essere uno dei più positivi in questo principio di campionato. Non male per chi, solamente due anni fa, si trasferiva da Matera in Toscana.

Come è arrivato - Primo acquisto del Napoli in estate, preso per otto milioni di euro, il suo è stato il classico acquisto da Napoli. Una scommessa dopo una ottima stagione, per puntellare un reparto che non convinceva fino in fondo con Hysaj. Tanto più che ora sono tre i terzini sulla fascia destra, inserendo anche Malcuit nel novero. Forse un po' troppi.

Come è andato - Molto bene: mai sostituito nelle gare giocate, è stato in panchina solamente contro il Lecce, dopo la pausa delle nazionali di settembre. Normale il turnover, anche perché poi ha giocato novanta minuti sia con il Cagliari, a metà settimana, poi con il Brescia, nel weekend. Centottanta minuti anche in Champions, con Liverpool e Genk, senza sfigurare affatto.

Costo: 8 milioni

Presenze: 8

Minuti: 720

Età: 26

Gol: 1

Media voto TMW: 6,25