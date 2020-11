E' la Serie A degli over 35, 13° posto: Chiellini, due gare e lo stop. Resta indispensabile

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

13esimo posto - Giorgio Chiellini (36 anni e 1 mese)

Squadra: Juventus

Partite/Minuti giocati: 2/173

Nei tre match in cui è sceso in campo - due di campionato, uno in Champions - la Juventus ha incassato due sole reti. Poi il suo stop, l'infortunio alla coscia destra, e la media è peggiorata nelle successive quattro gare con cinque reti incassate. Non è un caso perché a 36 anni suonati Chiellini resta un leader di cui nemmeno Andrea Pirlo può fare a meno. In un periodo di ricostruzione, e di rinnovamento, Chiellini è certezza di cui la Juventus ha bisogno. Il capitano lo sa bene e tornerà presto, forse già in Champions League tra due giorni.