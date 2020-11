E' la Serie A degli over 35, 14° posto: Danilo, pilastro rossoblù. Non è l'unico del Bologna

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

14esimo posto - Danilo Larangeira (36 anni e 5 mesi)

Squadra - Bologna

Partite/Minuti giocati: 6/521

Nel Bologna dei giovanissimi è con Palacio (l'altro rossoblù in classifica, ma più in alto...), il punto di riferimento di una squadra che vive di alti e bassi. Di rimonte come quella col Cagliari, ma anche di crolli inattesi. Nell'ultima gara pur di portare a casa la vittoria ha stretto i denti e giocato fino alla fine, nonostante qualche problemino fisico. "La prestazione non ci è mai mancata, oggi finalmente è arrivato pure il risultato", ha detto sabato sera dopo il match col Cagliari. Mihajlovic al difensore brasiliano classe '94 non rinuncia mai