E' la Serie A degli over 35, 9° posto: Buffon, decisivo anche a quasi 43 anni. Giusto Chabot?

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

9° posto - Gianluigi Buffon (42 anni e 9 mesi)

Squadra: Juventus

Partite/minuti giocati: 2/180

Ieri la sua seconda partita da titolare in questa stagione. E anche ieri, al Manuzzi di Cesena contro lo Spezia, ha spiegato perché a quasi 43 anni ci sta ancora benissimo in Serie A. Sul risultato di 1-1, tre minuti prima del primo gol di Cristiano Ronaldo, salva la Juventus intercettando un colpo di testa di Chabot. E' per distacco il più anziano della Serie A 2020/21, ma anche in questa stagione si sta confermando un vero campione del ruolo: passano gli anni ma Buffon - pur avendo perso il posto da titolare - resta portiere all'altezza di un club come la Juventus.