Euro2020, Gruppo B: Portogallo campione, occhio a Serbia e Ucraina

Girone di ferro per il gruppo B, dove tre squadre si giocano la lotta finale. Il Portogallo ha vinto il suo girone, idem l'Ucraina, così la Serbia: insomma, tre vincenti - con due andate al Mondiale - e due sparring partner come Lituania e Lussemburgo, decisamente indietro in un'eventuale griglia di partenza.

La favorita - Anche per una questione di allori, è il Portogallo campione in carica. Il ritorno di Cristiano Ronaldo può far fare un ulteriore salto di qualità a una squadra che ha vinto il proprio girone senza concedere gol all'Italia, andando a vincere in Polonia per chiudere il cerchio. Andre Silva è in un momento calante, mentre in piena ascesa Joao Felix e Ruben Dias, i prossimi pilastri della nazionale.

Le outsider - Il secondo posto dovrebbe, condizionale d'obbligo anche se quasi certezza, essere di proprietà di una fra Ucraina e Serbia. Gli uomini di Shevchenko sono molto quadrati, hanno trovato in Malinovskiy un prospetto molto interessante e mischiano fisicità a una buona fase difensiva. Serve qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista tecnico. Invece la Serbia può essere la solita bellissima incompiuta, anche se i giovani suonano la carica: da Jovic a Milenkovic, passando per il giustiziere del Real Madrid, Dusan Tadic.

Le altre - Lituania e Lussemburgo sembrano non avere grosse speranze per spuntarla in mezzo a questi tre squadroni. Cernych, della Dinamo Mosca, è l'uomo copertina per i lituani, mentre i Leoni Rossi nelle ultime sei avventure delle qualificazioni, dal 2010 a oggi, hanno vinto sempre una (sola) partita.

Il calendario

22 marzo 2019

Lussemburgo-Lituania

Portogallo-Ucraina

25 marzo 2019

Lussemburgo-Ucraina

Portogallo-Serbia

7 giugno 2019

Lituania-Lussemburgo

Ucraina-Serbia

10 giugno 2019

Serbia-Lituania

Ucraina-Lussemburgo

7 settembre 2019

Lituania-Ucraina

Serbia-Portogallo

10 settembre 2019

Lituania-Portogallo

Lussemburgo-Serbia

11 ottobre 2019

Portogallo-Lussemburgo

Ucraina-Lituania

14 ottobre 2019

Lituania-Serbia

Ucraina-Portogallo

14 novembre 2019

Portogallo-Lituania

Serbia-Lussemburgo

17 novembre 2019

Lussemburgo-Portogallo

Serbia-Ucraina