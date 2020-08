Exploit Bonazzoli: ci pensa anche l'Inter. Piace alla Fiorentina, il contratto scade nel 2021

Federico Bonazzoli è argomento spinoso in casa Sampdoria. A fare il punto sul futuro dell'attaccante classe '97 è 'Il Secolo XIX' oggi in edicola, che parla di interessamenti concreti di Fiorentina e Inter per il giocatore blucerchiato protagonista di un eccellente finale di stagione con 5 gol realizzati in meno di un mese.

La Sampdoria, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ma deve necessariamente rinnovargli e adeguargli il contratto dato che l'attuale accordo scade nel 2021: c'è la disponibilità del giocatore a trattare.