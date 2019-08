Gazzetta, Balotelli a Montecarlo con Raiola: incontro col Flamengo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata calda per il futuro di Mario Balotelli. Secondo quanto raccolto da Gazzetta.it l'attaccante italiano, attualmente svincolato, ha incontrato a Montecarlo, con il suo agente Mino Raiola, gli emissari del Flamengo per ascoltare la proposta dei brasiliani. L'alternativa per Balotelli è il possibile ritorno al Brescia, con Cellino pronto al grande investimento per regalare un sogno alla città.