Grimaldello anti-Juve. Lazio, il Tucu può diventare la carta decisiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando è entrato a partita in corso, in questa prima parte di stagione, Joaquin Correa ha spesso e volentieri tolto le castagne dal fuoco a Simone Inzaghi. O quantomeno cambiato le sorti delle gare in questione. La sua tecnica e la sua velocità in fondo sono armi potenzialmente devastanti, quando la stanchezza inizia a far presa sulle gambe e sui muscoli degli avversari.

Complici le assenze di casa biancoceleste (Luiz Felipe, Acerbi e Marusic) el Tucu indosserà probabilmente la maglia da titolare: Milinkovic e soprattutto Luis Alberto arretreranno di qualche metro, Parolo invece dovrebbe allargarsi sulla destra. Lasciando appunto all'argentino il compito di assistere Ciro Immobile e provare a scardinare una difesa, quella della Juventus, non propriamente morbida. Fino ad oggi l'ex Siviglia ha contribuito alla causa con 5 gol e 5 assist, come detto risultando spesso e volentieri decisivo a gara in corso. Ma domenica, contro lo schiacciasassi bianconero, sarà chiamato all'ultimo scalino del suo percorso di crescita. Questa volta fin dal primo minuto.