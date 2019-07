Hype Malinovskyi. Colpo Champions arrivato grazie a Shevchenko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un bel colpo in vista Champions". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, nelle scorse ore, ha così battezzato il nuovo acquisto Ruslan Malinovskyi. Centrocampista classe '93 arrivato dal Genk per una cifra complessiva che sfiora i 14 milioni di euro, intorno al nome dell'ucraino si sta sviluppando un certo hype.

Un novello Kroos... arrivato grazie a Shevchenko - Chi conosce bene il nuovo acquisto della Dea lo descrive come un giocatore dalle caratteristiche e dalle movenze simili a Toni Kroos. Un paragone ingombrante che sicuramente mister Gasperini saprà comunque gestire al meglio, inserendo a piccole dosi il classe '93 nei movimenti del centrocampo orobico. La Dea come detto ha pagato poco meno di 14 milioni per il suo cartellino battendo la concorrenza della Sampdoria, del Brighton e delle big portoghesi. Un'operazione in pieno stile Atalanta resa possibile anche grazie ad una collaborazione tanto inattesa quanto decisiva. Perché le altre offerte europee sembravano forse più invoglianti dal punto di vista economico. Ma la prospettiva di giocare e crescere nel campionato italiano, con l'influente consiglio del ct Andryi Shevchenko, alla fine ha fatto la differenza in positivo.