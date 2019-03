I 100 giovani d'Italia - Dal 30° al 26°, da Bettella a Melegoni

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

26) Filippo Melegoni (1999, centrocampista centrale, Pescara)

Centrocampista centrale moderno, interno classico 'alla Marchisio'. Talento puro, sa fare entrambe le fasi di gioco. Fermato da un brutto ko in Nazionale durante l'ultima sosta, è di proprietà dell'Atalanta.

27) Marco Tumminello (1998, attaccante centrale, Lecce)

Centravanti di grande fisico, non sta vivendo la miglior stagione della sua carriera ma le prerogative per diventare un nove di presenza stabile in A ci sono. E' una prima punta non statica, però, anche rapido e brillante palla al piede: sa giocare anche dietro punta.

28) Andrea Danzi (1999, mediano, Hellas Verona)

Centrocampista centrale, in B sta giocando adesso a sprazzi ma l'Hellas ha deciso di blindarlo per farlo crescere. Nelle intenzioni del club c'è quello di renderlo il faro della mediana. Regia e tempi, ordine e qualità, può ripercorrere le orme di Jorginho.

29) Alessandro Tripaldelli (1999, terzino sinistro, Crotone)

Terzino sinistro, a tutta fascia, è cresciuto nella Juventus e andato poi al Sassuolo. Il prestito al PEC Zwolle in Olanda non è andato come previsto, per lui e per Scamacca. Adesso è al Crotone per prendersi la rivincita e di nuovo i riflettori in Italia.

30) Davide Bettella (2000, difensore centrale, Pescara)

L'Atalanta l'ha pagato 7 milioni di euro per prenderlo dall'Inter. Un 'rischio', secondo molti, per i milanesi, che considerano il 2000 di Padova uno dei migliori centrali per il futuro. Chiuso alla Dea, è ora al Pescara dove in prestito sta però facendo per adesso apprendistato in panchina.