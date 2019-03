Il futuro di Gattuso: il suo Milan 2.0 dipende dalla Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultimo ko nel derby - fermo restando la risonanza mediatica che da sempre ha questa partita - ha macchiato solo in tono minore l'ultimissima parte di campionato del Milan. Per Gennaro Gattuso, infatti, sono i numeri a parlare. Festeggiate le 50 panchine rossonere pochissime settimane fa, l'ex centrocampista da quando è arrivato al Milan ha dovuto superare diversi ostacoli, sia sul campo sia per quanto riguarda la gestione dello spogliatoio. Uscendone, di fatto, quasi sempre bene. Dopo aver traghettato la squadra nella passata stagione (subentrando a Montella) ed aver fallito la qualificazione alla fase diretta dell'Europa League 2018/2019, ad oggi il suo Milan 2.0 parla un'altra lingua, quella della Champions.

E' infatti l'ingresso tra le prime quattro della Serie A, adesso, il vero e proprio obiettivo del Milan, capace di risalire in classifica - dopo un parte centrale di stagione discontinua - grazie ad un filotto di risultati accompagnati (anche) dal bel gioco. Il caso Higuain, la partenza dell'argentino verso Londra, l'arrivo di Piatek a gennaio: tutto è stato assorbito nel migliore di modi ed ottimizzato. Con i risultati come sempre a confermare il tutto: attuale quarto posto (il terzo perso proprio a causa del ko contro l'Inter) e una finale di Coppa Italia da conquistare. Il finale di stagione, dunque, si prospetta alquanto interessante, oltre che strettamente legato al futuro dello stesso Gattuso.

Il contratto fino al 2021 - firmato lo scorso aprile - dovrebbe far dormire sonni tranquilli a Gattuso. Ma si sa, nel calcio non c'è nulla di scontato. Di certo, invece, c'è la sua quasi certa conferma in caso di qualificazione in Champions League. Ora i rossoneri hanno quattro punti di vantaggio sulla Roma quinta ma la Lazio, qualora vincesse il recupero con l’Udinese, si porterebbe a meno tre dal Diavolo. Insomma, i giochi per la Champions sono apertissimi, così come ancora aperta è la percentuale di conferma (70%) del tecnico rossonero.

In carica dal 27 novembre 2017.

Contratto fino al giugno 2021.

Guadagna intorno ai 2 milioni a stagione.

Percentuale di conferma: 70%