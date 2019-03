Il futuro di Mihajlovic: appeso ai risultati. Biennale con la salvezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è stato un anno facile per Sinisa Mihajlovic, che lo scorso 18 giugno 2018 è stato nominato tecnico dello Sporting Lisbona salvo essere esonerato a neanche due settimane dalla nomina per il caos societario presente nel club neroverde. Per la precisione, viene sollevato dall'incarico dopo appena nove giorni dal nuovo presidente della squadra portoghese, non potendo di fatto iniziare la sua prima esperienza su un club fuori dall'Italia. Sei mesi di riposo forzato quindi e l'avventura al Bologna, dove prende il posto di Filippo Inzaghi, allontanato per i deludenti risultati della prima parte di campionato, in seguito al clamoroso ko interno contro il Frosinone.

A lui Joey Saputo ha chiesto solo una cosa: portare la nave rossoblù in porto, per poter poi programmare con calma un futuro che dovrà essere il più lontano possibile dalle paludi della salvezza. Il bilancio della sua seconda esperienza in Emilia è sicuramente positivo fino ad ora: successi pesanti con Inter, Cagliari e Torino, ko contro Roma, Juve e Udinese (questo andava evitato) e pari casalingo contro il Genoa. Serve però uno sforzo in più per togliere i felsinei dai guai definitivamente.

Il futuro del tecnico dunque dipenderà esclusivamente dai risultati, situazione che non è male per chi ha grande fiducia nelle proprie capacità e al serbo non è una caratteristica che sembra mancare: il successo di Torino, seguito a quello interno contro il Cagliari, non ha però modificato di molto la classifica del Bologna, sempre terzultimo ad un punto dal quart'ultimo posto. La salvezza però è ancora ampiamente alla portata, con gli scontri diretti contro Chievo, Empoli e Parma da vincere assolutamente, senza disdegnare qualche colpo contro le big. In caso di permanenza in massima serie dei felsinei, scatterebbe automaticamente la clausola per il rinnovo biennale del mister serbo.

In carica dal 28 gennaio 2019.

Contratto fino al giugno 2019, con rinnovo automatico in casa di salvezza.

Guadagna un milione e mezzo di euro all'anno.

Percentuale di conferma: 50%