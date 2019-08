Il punto sulla Ligue 1 - Vendetta Rennes sul PSG, tracollo Monaco

© foto di Pietro Mazzara

La vendetta va gustata fredda. Nel caso del Rennes invece il piatto era ancora tiepido. Sono trascorse poco più di due settimane dal successo per 2-1 della squadra di Tuchel in Supercoppa di Francia e i rossoneri hanno subito restituito la cortesia, se così si può chiamare, alla squadra della capitale. I ragazzi di Stephane si sono imposti sui rossoblu con lo stesso risultato e la stessa modalità di Shenzhen, 2-1 in rimonta. Al "Roazhon Park" ospiti avanti con Cavani ma a cavallo fra il primo e il secondo tempo Niang e Del Castillo hanno ribaltato il punteggio.

Super Lione, vince ancora il Nizza - Chi continua a sorridere è il Lione. La squadra di Sylvinho ha travolto l’Angers 6-0 nell’anticipo del venerdì e si è confermata miglior attacco del torneo con nove reti segnate in due gare. Per i rossoblu vanno sottolineate le doppiette di Dembélé e Depay oltre ai gol singoli di Aouar in apertura e di Lucas in chiusura. In un quarto d’ora il Nizza ha steso il Nimes in trasferta ed ha conquistato il suo secondo successo consecutivo. La squadra di Vieira ha sbloccato il risultato con Cyprien e Ganago nel primo quarto d’ora mentre nel finale di primo tempo Ripart ha riaperto il match. Nella ripresa il forcing di casa non ha fruttato i risultati sperati con la squadra della Costa Azzurra che ha vinto per 2-1.

Notte fonda Monaco - Non sembra esser cambiato nulla al Monaco. Nelle prime due giornate di campionato la squadra di Jardim sembrerebbe non aver appreso la lezione dell’anno scorso, disastroso e culminato con una salvezza negli ultimi turni. I biancorossi del Principato, dopo la sconfitta interna con il Lione, hanno perso 3-0 senza appelli sul campo del Metz. Piccolo passo avanti invece per l’Olympique Marsiglia dopo la sconfitta casalinga contro il Reims. La squadra di Vilas-Boas ha pareggiato 0-0 sul campo del Nantes mentre il Lille è stato battuto 1-0 dall’Amiens.

Pari Saint-Etienne, ok Tolosa - Il Saint-Etienne ha impattato in casa contro un buon Brest. La formazione neopromossa è passata in vantaggio nel recupero del primo tempo con Faussurier ma a sette minuti dalla fine Bouanga ha pareggiato i conti per il definitivo 1-1. Un gol di Makengo invece ha permesso al Tolosa di ottenere la prima vittoria della stagione. Al Municipal la formazione viola si è imposta 1-0 sul Dijon mentre Reims e Strasburgo hanno chiuso i novanta minuti a reti inviolate.

CLASSIFICA - Lione, Nizza, Rennes 6; Metz, Reims, Saint-Etienne, Tolosa 4; Paris Saint-Germain, Amiens, Lille, Angers 3; Brest, Strasburgo 2; Montpellier, Nantes, Bordeaux, Olympique Marsiglia 1; Dijon, Nimes, Monaco 0.