Inter, sogno o utopia? - Tutte le ragioni del disamore fra Lionel Messi e il presidente Bartomeu

Tutte le ragioni del disamore fra Lionel Messi e il presidente Bartomeu

"Il Barcellona deve tornare a far entusiasmare Lionel Messi. Il problema è che non sembra che Bartomeu possa riuscirci". Dopo l'indiscrezione riportata a inizio luglio da Cadena SER, secondo la quale la Pulga avrebbe interrotto tutte le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021 , oggi a rincarare la dose ci ha pensato il direttore del programma tv spagnolo El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol.

Una situazione di attrito, quella tra Messi e il numero uno del club culé, che non nasce certo adesso ma che si è invece sviluppata nel corso degli ormai sei anni di presidenza del 57enne catalano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Sicuramente la bufera legata all'agenzia di comunicazione "I3 Ventures" , un autentico scandalo che ha visto Josep Maria Bartomeu presunto artefice di un processo di screditamento via social ai danni di alcuni personaggi ritenuti "scomodi" per il suo mandato: a partire da un leader come Messi, quindi, per poi coinvolgere sua moglie Antonela Roccuzzo, ma anche i vari Piqué, Xavi e Guardiola.