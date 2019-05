L'ultima di... Alex Sandro: tutto dipenderà dal tecnico della Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto giro intorno al prossimo allenatore. Perché in casa Juventus il grande rebus è quello relativo a chi prenderà il posto lasciato libero da Massimiliano Allegri. Chi arriverà deciderà il destino di tanti giocatori attualmente in bilico. Per quanto riguarda Alex Sandro, tanto dipenderà anche dal modulo. E dalle offerte che arriveranno: il brasiliano ha sempre avuto mercato, tra Spagna e Inghilterra. Al momento nulla è definito.

La storia alla Juventus - Quattro scudetti in quattro stagioni. Le prime due ad altissimo livello, le ultime due in netto ribasso. Nonostante alterni segnali di ripresa, il terzino brasiliano in questa stagione non è mai stato determinante aveva dimostrato di poter essere come nelle prime apparizioni bianconere. Ciò nonostante, è anche la stagione in cui ha messo in cascina più presenze: 31 in campionato, 43 complessive. Da chi ha dimostrato di poter essere uno dei migliori nel suo ruolo, ci si aspetta però sempre qualcosa in più.