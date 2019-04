La sfida degli ex. Radja e Zaniolo spenti di fronte il passato

© foto di LINGRIA/PHOTOVIEWS

Che fine ha fatto Radja Nainggolan? Assente ingiustificato nella serata di San Siro, dove l'Inter ha ospitato la sua vecchia squadra. Contro la Roma il ninja non s'è fatto rimpiangere, forse colpa di quello che ha rappresentato la maglia giallorossa nel suo passato. La prestazione è stata tutt'altro che buona, anzi. Spingendo di fatto Spalletti a richiamarlo in panchina nella ripresa per schierare Icardi. Nainggolan ha deluso nella serata appena trascorsa ma, si sa, al cuore non si comanda.

Se Atene piange, Sparta non ride. Perché anche Nicolò Zaniolo, altro ex di lusso e finito in giallorosso proprio nella trattativa che ha portato il belga in Lombardia, non ha lasciato grosse tracce nel corso del match. Il talento già convocato da Mancini è stato schierato da Ranieri al 46' e non è riuscito a fare la differenza. Un incrocio, quello tra Inter-Roma e Nainggolan-Zaniolo, senza vincitori nè vinti. Almeno fino ai verdetti di fine stagione, perché i nerazzurri sono già proiettati alla prossima Champions mentre i giallorossi sono a una lunghezza dal Milan. Una mancata qualificazione potrebbe avere ripercussioni decisamente importanti, anche sul futuro di Zaniolo.