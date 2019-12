© foto di Insidefoto/Image Sport

Vinci, conquisti gli ottavi di finale di Champions League e vieni esonerato. Questa, in estrema sintesi, l'ultima serata da tecnico del Napoli di Carlo Ancelotti. Sul fronte della prestazione degli azzurri contro il Genk niente da eccepire. "La squadra ammazza la partita in un tempo" scrive, ad esempio, Il Mattino nel motivare il 7 in pagella al tecnico di Reggiolo. "Ritrova il Napoli all'improvviso - scrive il CorSport -. Paradossale. o forse no. Comunque triste". La Gazzetta nel dare 6,5 a Carletto scrive lapidaria: "Il voto è al rendimento complessivo in Champions del Napoli".

LE PAGELLE DI CARLO ANCELOTTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Il Mattino: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7