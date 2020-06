Le pagelle di Eriksen - Conte chiama, lui risponde: lampi di classe, solo Ospina è più bravo di lui

Prima grande partita da titolare nell'Inter per Christian Eriksen, con Conte che per farlo giocare nel suo ruolo ideale modifica modulo e lo schiera come trequartista. La risposta - sottolinea il Corriere dello Sport - è immediata: un minuto, calcio d'angolo e gol. Il voto (6,5 come TMW), trova conferma anche nel 7 de La Gazzetta dello Sport: lampi di classe, non solo il gol, ed è lui a guidare anche il forcing finale. Migliore in campo (nell'Inter) anche per Tuttosport (7): era il più atteso - si legge - risulta il più bravo anche se alla fine è il solo Ospina ad essere più bravo di lui.

I voti di Christian Eriksen: