"Una perla per decidere una partita più complicata del previsto. Un gol alla Del Piero per omaggiare Pinturicchio nel giorno del suo compleanno e per permettere all'Inter, almeno per una notte, di mettere il naso davanti alla Juventus". Su TMW, ieri sera, abbiamo motivato così il nostro 7,5 in pagella a Nicolò Barella, match-winner di Inter-Hellas Verona con un autentico golazo all'83'. "Proprio nei minuti in cui si ragionava su un Barella frenetico e impreciso - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - il ragazzo ha tirato fuori dal cilindro un fantastico coniglio da tre punti". Meritatissima, dunque, la pioggia di 7,5 e 7 per l'ex centrocampista del Cagliari, già candidato al premio per la miglior realizzazione dell'intera giornata di Serie A.

Questi tutti i voti di Barella:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

FcInterNews: 7