Contro la sua vittima preferita, José Maria Callejon ritrova la via del gol: la Lazio porta bene allo spagnolo, tra i migliori in campo nella vittoria del Napoli sui biancocelesti. "In ripresa", scrive La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un bel 7: voto condiviso, sostanzialmente, da tutti gli osservatori. "Con astuzia porta Acerbi al doppio giallo", sottolinea tuttonapoli.net, assegnandogli sempre 7 come voto.