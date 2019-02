Le pagelle di Ciano: un gol, un assist ed un sinistro delizioso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone cade contro la Roma, ma il risultato non è giusto per quanto visto in campo. Meno di tutti lo merita Camillo Ciano, autore di un gol e di un assist, che a nulla sono serviti. Il suo sinistro è delizioso e pericoloso per la difesa giallorossa, quando si accende l'ex Napoli può far davvero male. E' il migliore dei suoi, l'uomo a cui Baroni deve aggrapparsi per sperare nella salvezza.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7