Le pagelle di Consigli: "Decisivo con interventi prodigiosi. Il pari arriva grazie a lui"

Per tre volte è costretto a raccogliere il pallone dal fondo della rete, ma se non fosse stato per le sue parate, il Sassuolo non avrebbe acciuffato il pareggio con il Torino. Per tutti, Andrea Consigli, è stato fra i migliori in campo ieri sera. Voto 7 per Tuttosport: "Protagonista di alcuni interventi prodigiosi. Due su Verdi, sul colpo di testa di Belotti e non solo. Senza di lui gli emiliani non sarebbero riusciti a pareggiare". Stesso voto e stesso giudizio su TMW: "Raccoglie il pallone dal fondo del sacco tre volte, ma se il Sassuolo non perde è anche merito suo. Parate decisive, su Belotti e su Verdi: una certezza.