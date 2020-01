© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la Fiorentina porta a casa un punto contro il Genoa lo deve soprattutto a Bartlomiej Dragowski. Finisce 0-0 e para il primo rigore della sua carriera a Criscito, poi si supera nella ripresa con tre interventi super. Una prova da 8 per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per Firenzeviola.it. E i quotidiani non possono che allinearsi su questa valutazione. Per La Gazzetta dello Sport è superlativo, per il Corriere dello Sport questa è "la miglior prestazione da quando è a Firenze". Mezzo voto in più da Tuttosport, per il quale è "l'eroe della serata".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

Firenzeviola.it: 8