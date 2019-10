© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Decisamente il più pimpante della fase offensiva bianconera". Nella vittoria della Juventus sul Genoa, brilla Paulo Dybala, premiato sulle nostre pagine col giudizio di cui sopra e un 6,5 a corredo come voto. Più entusiastica la valutazione de La Gazzetta dello Sport, che spiega il suo 7,5: "Paolino 4x4. A lungo non è il migliore della Juve: è la Juve". L'argentino è applaudito in maniera pressoché unanime, anche se Tuttosport (voto 7) ne mette in risalto anche gli errori nella prima parte di gara. "Sfiora un gol modello Messi", spiega il Corriere della Sera.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 6,5