Le pagelle di Gomez: l'anima dell'Atalanta non basta per trionfare

Scheggia il palo ma non trova il gol. Il Papu Gomez non è riuscito a portare l'Atalanta in trionfo, anche se la sua prestazione è stata sufficiente secondo tutti i quotidiani e i giornali online. "Gioca a tutto campo, più del solito, andando spesso anche a chiudere. Fondamentale un suo recupero su Immobile che poteva calciare a rete. Poi nel secondo tempo gli cade la catena, rischiando comunque di dare una gioia con un tiro da posizione impossibile", il giudizio su TMW in merito all'argentino. Qualità e quantità, "è l'anima dell'Atalanta" secondo La Gazzetta dello Sport.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Il Messaggero: 6