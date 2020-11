Le pagelle di Hakimi: dà ragione al Real, il ritorno a Madrid lo stordisce

L’altra faccia dell’Inter. Se Lautaro è quella bella, Achraf Hakimi è stato senza grossi dubbi il peggiore in campo nella sconfitta arrivata ieri sera a Madrid contro il Real. L’ex di turno paga l’erroraccio sul gol di Benzema, un passaggio indietro - scrive La Gazzetta dello Sport (voto 5) - non giustificabile neanche col fallo di Mendy poi invocato da Conte. Stroncatura più netta per Tuttosport: “Il ritorno a Madrid lo stordisce. Due errori imperdonabili, poi non si riprende più”. Stesso voto (4,5) sulle pagine del Corriere dello Sport: “Il retropassaggio vale da solo la bocciatura”. Chiosa affidata al Corriere della Sera e al suo 4: “Dà ragione al Real che non ha creduto in lui”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4

FcInterNews: 5