Le pagelle di Ilicic: croce e delizia. Prende calci, a volte si tuffa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Piede da City, idee illeggibili". La Gazzetta dello Sport sintetizza la prestazione di Josip Ilicic, ieri croce e delizia dell'Atalanta nell'1-1 casalingo contro il Manchester City. Lo sloveno è per la rosea il migliore in campo, con un 7,5. Si scende sugli altri quotidiani sportivi: Tuttosport e Corriere dello Sport gli assegnano 6,5. Il quotidiano romano, in particolare, evidenzia come riacquisti "la sua vera identità nella ripresa". Stesso voto sulle pagine di TMW ("Prende un sacco di calci, alle volte si tuffa anche, concede un rigore").

