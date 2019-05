© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quarto gol segnato alla Juventus in carriera, per Josip Ilicic. Ma al di là della rete nella sua prestazione ci sono lampi di classe e una continua ricerca della giocata pericolosa e decisiva. E infatti per la Gazzetta dello Sport "ha una fiaccola nascosta nel mancino" con cui illumina lo Stadium. Quando decide di segnare, ma pure quando cerca l'assist o la giocata per i compagni. Non un voto sotto al 7, è il migliore in campo all'unanimità.

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7