"Il suo terzo rosso in A è una sciocchezza enorme", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. "Follia il calcetto di reazione a Lykogiannis. La sua espulsione è un macigno nell'economia della gara", le fa eco altrettanto severamente il Corriere dello Sport. Josip Ilicic, diciamolo chiaramente, ieri non ha certo aiutato la sua Atalanta come è solito fare. Tutt'altro. "Il genio - come sottolineato proprio da TMW - lascia spazio alla sregolatezza", commettendo un'ingenuità da ragazzino che lascia i suoi in dieci per più di un tempo e contribuisce così al netto successo del Cagliari (3-1). Inevitabile, dunque, la pioggia di 4 in pagella per lo sloveno.

Questi i voti di Josip Ilicic:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

TuttoAtalanta: 4