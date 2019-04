Le pagelle di Joao Pedro: sulla vittoria salvezza c'è il suo nome

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Glaciale dal dischetto, Joao Pedro fredda Sportiello e regala al Cagliari una vittoria che vale il decimo posto in classifica. Voti positivi, per il brasiliano dei rossoblù, su tutte le fonti di informazione. Da annotare, però, anche il giallo, come evidenzia il Corriere dello Sport. Sulla vittoria salvezza c'è il suo nome, scrive La Gazzetta dello Sport.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7