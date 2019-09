Le pagelle di Jony: raccapricciante per la rosea. Errore sul gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata da dimenticare per Jony, surclassato da D'Ambrosio in occasione del gol che ha decretato la vittoria dell'Inter (1-0) sulla Lazio. Così i voti per l'esterno spagnolo non sono certo esaltanti. Su TMW gli abbiamo assegnato un 5, segnalando come fosse partito con buona verve per poi rendersi protagonista in negativo nell'occasione della rete del terzino avversario. Valutazione e giudizio sostanzialmente condivisi dal Corriere dello Sport. Ben più duri La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, entrambi veleggianti sul 4,5 con commenti drastici: "raccapricciante" il modo in cui si fa superare scrive la rosea, mentre il quotidiano torinese definisce "inconcepibile" l'errore sul gol. Medesima valutazione per lalaziosiamonoi.it: "Ok non avere il killer instinct, ma qui non c’è nemmeno quello basic".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

LaLazioSiamoNoi: 4,5