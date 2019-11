Le pagelle di Lozano - Primo gol al S. Paolo e prova sontuosa: finalmente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un gol, il primo al San Paolo, per ritrovarsi e in generale una prova convincente". La Gazzetta dello Sport di oggi motiva così il suo 7 in pagella a Hirving Lozano, autore dell'1-1 finale ieri nella sfida di Champions League contro il RB Salisburgo. L'attaccante messicano - come raccontatovi anche nei giudizi di TMW - è stato bravo a sfruttare gli spazi a disposizione per mettere in difficoltà la difesa avversaria, svolgendo un lavoro fondamentale in profondità. Stesso voto per tutti, dunque, sia a livello locale che nazionale. Applausi meritati per El Chucky all'uscita, l'ex PSV sfiora pure la doppietta.

Questi i voti di Hirving Lozano:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7