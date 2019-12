© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol in Serie A (e che gol!), ma anche qualche errore di troppo nel corso della partita. Ruslan Malinovskyi non ha convinto fino in fondo nella vittoria di ieri della sua Atalanta contro l'Hellas Verona (3-2). "Non gioca nella sua posizione, ma il suo sinistro non ha ruolo. Però lo usa benissimo solo una volta e 23 palle perse sono tante", è d'altronde il rimprovero odierno de La Gazzetta dello Sport nonostante il suo 6,5 in pagella (il voto che trova più consensi). La valutazione finale è positiva e sicuramente influenzata dalla straordinaria rete dell'ucraino, ma la speranza è quella che la sfida di Bergamo abbia definitamente sbloccato uno dei colpi di mercato più interessanti dell'intera Serie A. Sarà lui l'uomo in più della Dea nella tripla corsa stagionale?

Questi tutti i voti di Ruslan Malinovskyi:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoAtalanta.com: 6,5