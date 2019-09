Le pagelle di Mancosu: apre e chiude la partita. Freddissimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Due gol su rigore, per aprire e chiudere la partita". Questa la prestazione di Marco Mancosu, così sintetizzata dal Corriere dello Sport che assegna 7,5 al fantasista del Lecce, match winner nel 3-1 dei salentini in casa della SPAL. "Freddissimo dal dischetto", scriviamo su TMW condividendo il 7,5: voto scelto anche da Tuttosport. La freddezza è stata ovviamente il tratto distintivo della sua prova di ieri, anche per il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7