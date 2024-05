TMW Onorato: "Problema stadio per Roma da risolvere, ne parleremo con Lotito e Gualtieri"

Nel corso dell’evento 'Diario di un sogno', in cui si celebra il trentennale dello Scudetto vinto dalla Lazio nel 1974, ha parlato dal palco della sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica anche l’Assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato:

"Potremmo fare una conferenza dei servizi al momento per risolvere il tema più importante per Roma, ovvero lo stadio. La sfida è questa, siamo a pochi metri dal Flaminio e la fortuna/sfortuna è che sia un patrimonio dello sport di Roma, ci sono stati contatti con il presidente Lotito e con il sindaco Gualtieri. Nei prossimi giorni lavoreremo per parlare di questa situazione, è importante avere impianti di livello nella città di Roma e ringrazio il sindaco per la libertà che ci concede. Nominare un giardino al presidente Lenzini non è banale, erano passati decenni e nessuno lo aveva fatto. Lo faremo anche con D’Amico e Pino Wilson, questo è il rispetto che la città vuole riconoscere a chi ha fatto la storia calcistica di Roma".