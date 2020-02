vedi letture

Le pagelle di Mkhitaryan - Se torna ai suoi livelli, la Roma può divertirsi e... scalare la classifica

"Un gol e un assist. Se la Roma lo avesse avuto sempre, sarebbe più avanti". La Gazzetta dello Sport odierna non ha dubbi su Henrikh Mkhitaryan, trascinatore dei giallorossi con un gol e un assist nella vittoria di ieri pomeriggio contro il Lecce. "Gioca un primo sontuoso. Mai visto così performante alla Roma. Delizioso assist a Under, dopo lo scippo a Petriccione, e gol del raddoppio a tutto gas. Se torna ai suoi livelli, la Roma può divertirsi", fa non a caso eco alla rosea il Corriere dello Sport. Il classe '89, attualmente in prestito dall'Arsenal, può essere così l'autentica arma in più di mister Fonseca per questo finale di stagione. In attesa di definire un futuro ancora totalmente privo di certezze...

Questi tutti i voti di Henrikh Mkhitaryan:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

VoceGiallorossa: 7,5