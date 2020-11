Le pagelle di Mkhytarian - E' il vero vice Dzeko. Più veloce della luce dei riflettori dello stadio

Poco più di 50’’ per sbloccare il risultato e permettere alla Roma di partire in discesa nella sfida europea contro il Cluj. Ottima la prestazione di Henrik Mkhytarian, al di là della rete di testa in avvio di match. “Gioca praticamente da punta ed è il fulcro del gioco offensivo”, scriviamo su TMW, sottolineando come sia “il vero vice-Dzeko di questa squadra”. Per la Gazzetta è il migliore e “crea sempre qualcosa”, mentre il Corriere dello Sport, spiegando il suo gol, scrive: “Più veloce della luce dei riflettori dello stadio”.

Le pagelle di Mkhytarian

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport6,5

la Repubblica 6,5

Corriere della Sera 7