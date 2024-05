Mkhitaryan: "Voglio giocare un'altra finale di Champions e vincerla. Allenare? Farò il corso, ma..."

"Ero anch'io un re di coppe". Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, parla così a La Stampa dopo la conquista dello scudetto. "Sono importanti, e nel calcio conta vincere, ma ho sempre sognato uno scudetto in uno dei cinque grandi campionati europei. Ci sono riuscito a 35 anni in Italia".

Ora il sogno è la Champions League?

"Vorrei giocare un'altra finale e vincerla. Col City non meritavamo di perdere, sono partite che ti capitano una volta in una carriera. Abbiamo analizzato cosa potevamo fare di meglio, parlato tantissimo. Ci ha fatti crescere".

Un altro sogno? "Qualche gol in più, come quando giocavo in attacco".

Il segreto dello scudetto? "Siamo stati tutti insieme, noi come calciatori e i tifosi. La loro spinta è stata pazzesca".

Cosa farà Mkhitaryan a fine carriera? "Qualcosa, mi terrò impegnato. Voglio imparare a cucinare, viaggiare, tenermi in forma. Non voglio diventare ciccione. Allenare? Mi iscriverò a un corso, ma non so se vorrò fare l'allenatore".